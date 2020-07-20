AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48

Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'nın 7 kentinden davet edilen 35 turizm profesyoneli, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliğinde düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi kapsamında "safe tourism" uygulamalarını yerinde görme imkanı buldu.

Almanya'nın önde gelen turizm acenteleri, tur operatörleri ve turizm yazarları, İzmir ve Aydın'ın turistik destinasyonlarında konakladı, Kovid-19'a karşı turizm sektöründe alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

- "TÜRKİYE'DE GÜVENLE TATİL YAPABİLİR"



Almanya'nın ünlü turizm dergisi Touristik Aktuell'in şef redaktörü Matthias Gürtler, AA muhabirine, 16-19 Temmuz arasında Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı turistik alanda aldığı tedbirleri gözlemlediklerini söyledi.

Salgının tüm dünyada etkili olduğunu hatırlatan Gürtler, "Türkiye'nin bu sorunu nasıl çözdüğünü görmek için buradayız. Birçok otel gördük, otobüslerle seyahat ettik. Benim izlenimim Türkiye'nin bu konunun üstesinden çok iyi geldiği yönünde. Çok mantıklı tedbirler alınmış." diye konuştu.

Gürtler, şöyle devam etti:

"Türkiye'de güvenle tatil yapılabilir. Sadece dergide değil, sosyal paylaşım sitelerinde de Türkiye'deki güvenli tatil imkanını anlatacağız. AB ülkelerinin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının bir an önce kaldırılacağını umuyoruz. O zaman insanlar Türkiye'ye seyahat satın alabilirler. Kısıtlamanın saçma olduğunu düşünüyorum. Sağlık nedenleriyle bu kısıtlama kararının alındığı söylense de politik etkenler olabilir. Bu yanlıştır. Türkiye'deki koronavirüs riski, İspanya'daki veya İtalya'daki riskten daha büyük değildir. Almanya ve Avrupa'daki bir ülkede de salgın tehlikesinin Türkiye ile aynı olduğunu düşünüyorum."

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Gürtler, Almanya ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin yeniden canlanmasını istediklerini dile getirdi.

- "ALMAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'DE TATİL YAPMA TALEBİ VAR"



Almanya'daki kurumsal seyahat bürolarından Holzapfel'in yetkilisi Bastian Wipfler de Türkiye'de tatilin iyi bir deneyim olduğunu, İzmir ve Aydın'da çok iyi oteller, turistik destinasyonlar, sahiller gördüğünü ve hepsinde de güvenli tatil için alınan tedbirlere tanıklık ettiğini vurguladı.

Türkiye'deki Kovid-19 önlemlerini çok iyi bulduğunu dile getiren Wipfler, "Genel olarak Türkiye'de koronavirüs tehlikesine çok dikkat edildiğini söyleyebilirim. Örneğin Avrupa'nın birçok noktasında olmayan ateş kontrolünü burada gördüm." diye konuştu.

AB Konseyinin seyahat kısıtlaması listesinden Türkiye'yi çıkarmasını isteyen Wipfler, şunları kaydetti:

"Alman vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapma talebi var. Kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini, uçuşların ne zaman başlayacağını soruyorlar. Döndüğümüzde onları Türkiye'de çok iyi bir tatilin, güvenli olanakların, güzel plajların beklediğini söyleyeceğiz. Seyahat bürolarına Türkiye'deki süreci ve hizmet konseptini soruyorlar. Bu nedenle test gezimiz çok önemliydi."

- BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN: "AMACIMIZA ULAŞTIK"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Türkiye'nin 2019 yılının turizm sezonu açısından çok başarılı geçirdiğini, 2023 için de 75 milyon turist hedeflediklerini anımsattı.

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Alpaslan, sağlıklı turizm için alınan tedbirleri, sertifikasyon sistemini dünyaya anlatmak ve turizmdeki parlak günlere dönmek için organizasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliğiyle Alman turizm profesyonellerine güvenli tatil imkanlarını tanıttıklarını aktaran Alparslan, "Misafirlerimiz, Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu görüp memnuniyetlerini dile getirdiler. Ülkelerinde bu memnuniyeti anlatacaklarını söylediler. Dolayısıyla başarılı bir program oldu ve biz de amacımıza ulaştık." diye konuştu.

- SIRADA DİĞER ÜLKELER VAR



Türk turizminde en büyük pazarı Almanya'nın oluşturduğuna dikkati çeken Alpaslan, başta İngiltere, Hollanda, Rusya olmak üzere diğer ülkelerde de tanıtıma başladıklarını ve benzer şekilde sektör temsilcilerini peyderpey davet ederek güvenli tatil olanaklarını göstereceklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, sağlık ve güvenlik alanında hiçbir tereddüde yer olmadığını belirterek en kısa sürede seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.