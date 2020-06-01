Alman vatandaşlarını Türkiye kurtardı

01 Haziran 2020 Pazartesi 08:20 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 08:20

100 ülkeye Türkiye’den yardım malzemesi gönderildi. Türkiye bunların yanı sıra Türk Hava Yolları uçağıyla Bogota ve Lima’dan aldığı 100’e yakın Alman vatandaşını Frankfurt’a getirdi. Akşam'ın haberine göre, Türk Dışişleri ve THY yetkilerinin girişimleriyle gerçekleşen tahliye operasyonu sonrasında, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda “Almanya Dışişleri Bakanlığı, Lima ve Bogoto’daki Türk meslektaşlara harika işbirliği ve yardımseverlikleri için teşekkür ediyor. THY pazartesi Kolombiya’dan, Peru üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sayesinde 100’den fazla Almanya vatandaşı evine geri dönebildi. Teşekkürler” ifadeleri yer aldı.