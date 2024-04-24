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Almanlar kızgın: Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde döner kesmesi, ülkesinde tepkiyle karşılandı. Alman basını, 'Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı' başlıklı haberde Steinmeier'in döner kesmesini 'sefil bir çalışma' olarak nitelendirdi.

Star Gazetesi 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Almanlar kızgın: Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak için 22 Nisan'da Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Turunun ilk gününde İstanbul Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği Rezidansına gelen Walter Steinmeier, burada yaptığı konuşmasının ardından Berlin'de Meva döner firması tarafından hazırlanan özel döneri keserek konuklara ikram etti.

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'in döner kesmesi ülkesinde tepkiyle karşılandı.

ALMANLAR KIZGIN: ERDOĞAN'IN BİZİ CİDDİYE ALMAMASINA ŞAŞMAMALI

Steinmeier'in döner kesmesini "sefil bir çalışma" olarak nitelendiren Alman basını, "Erdoğan'ın bizi ciddiye almamasına şaşmamalı" başlıklı haberinde Alman Cumhurbaşkanının kültürel hassasiyet göstermediğini yazdı.

Steinmeier'in Almanya Büyükelçiliğinde önemli açıklamalarda bulduğunu ifade eden Alman basını, döner kesme görüntülerinin her şeyi gölgede bıraktığını belirtti.

Steinmeier'in kendisini hayrete düşürdüğünü söyleyen Bundeswehr profesörü Carlo Masala, "Federal Başkanın aklına gelen tek şey: kebap" dedi. Haberde başkan bir yorumcunun, "Almanya'nın dünyadaki itibarının neden bu kadar zedelendiğine kimse şaşırmıyor. Daha kötü olamaz" ifadeleri de yer aldı.

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