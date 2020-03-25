Almanya Başbakanı Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor

AA 25 Mart 2020 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:59

Seibert, bugün düzenlenen basın toplantısında, Şansölye Merkel’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Başbakan Merkel çalışmalarını evinden yürütüyor." diyen Seibert, Şansölyenin bakanlarla ve çalışanlarıyla bağlantıda olduğunu, önemli uluslararası görüşmelerini de evinden yaptığını ifade etti.

Seibert, Merkel’in yarın video konferansı yoluyla yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne de katılacağını aktardı.

Doktorların ve Robert Koch Enstitüsünün tavsiyelerine uyulduğunu ifade eden Seibert, Merkel ile ilgili gelişmeler olduğunda açıklama yapılacağını dile getirdi.

Başbakan Merkel, 20 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 22 Mart'ta kendisini tedbir amacıyla evinde karantinaya almıştı.

23 Mart'ta yapılan açıklamada, Merkel’e yapılan ilk testinin negatif çıktığı, gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağı ifade edilmişti.

Öte yandan, Alman ordusu, koronavirüs salgınıyla mücadelede bazı kent ve yerel yönetimler tarafından 140 kez yardıma çağrıldı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Ebehard Zorn, "Deutschlandfunk" radyosuna yaptığı açıklamada, askerlerin verdiği tıbbi hizmetin yanında yerel yönetimlere portatif yatak, lojistik destek ve tıbbi malzeme desteği verildiğini kaydetti.

- EN FAZLA TALEP EDİLEN ÜRÜN SABUN



Almanya İstatistik Dairesinin açıklamasına göre de Kovid-19 salgını süresince belirli gıda ve hijyen ürünlerine talep arttı.

Buna göre, 6 ay öncesiyle kıyaslandığında sabun geçen hafta yüzde 337 oranda bir artış ile en fazla talepte bulunulan ürün olurken, sabunu yüzde 211 oranında artışla tuvalet kağıdı, yüzde 208 artışla pirinç ve yüzde 171 oranında artışla domates takip etti.

Aynı dönemde, şeker, un ve unlu ürünler de 6 ay öncesine göre iki katı talep gördü.

- MECLİSTE KOVİD-19 ÖNLEMELERİ



Diğer yandan, Federal Mecliste bugün yapılan oturumda da Kovid-19 önlemleri alındı.

Genel Kurulda milletvekilleri ikişer koltuk arayla otururken birçok milletvekili de oturumu ofislerinden izledi veya izleyici bölümüne oturdu.

Oyların atıldığı sandıklar daha fazla yer olduğu gerekçesiyle genel kurul salonunun dışında bulunan bölüme alındı.

- TÜRK KÖKENLİ BELEDİYE BAŞKANI ONAY KORONAVİRÜSE YAKALANDI



Türk kökenli Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hannover Belediyesinden yapılan açıklamada, Onay’ın çalışmalarını evinden yürüttüğü aktarıldı.

- BAZI MAHKUMLARIN SERBEST BIRAKILMASI PLANLANIYOR



Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde koronavirüs salgını sebebiyle bazı mahkumların geçici serbest bırakılması planlanıyor.

Eyaletin Adalet Bakanı Peter Biesenbach, cezaevlerinde salgın olması durumunda karantina uygulaması için yaklaşık 1000 hücreye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Planlanan düzenlemenin, en fazla 18 ay hapis cezasına çarptırılan ve temmuzda serbest kalacak mahkumlar için geçerli olacağını belirten Biesenbach, ağır suç işleyenler, sınır dışı edilmek için cezaevinde tutulanlar ve cinsel içerikli suç işleyenlerin bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti.

Biesenbach, ayrıca işledikleri suçlardan dolayı para cezası alan ancak bu cezaları ödemedikleri için hapis yatacak olanların cezalarının ertelenmesinin de planlandığını kaydetti.