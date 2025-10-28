İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye gelecek

Almanya Başbakanı Merz, Başkan Erdoğan'ın davetiyle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Haber Merkezi28 Ekim 2025 Salı 13:38 - Güncelleme:
Almanya Başbakanı Merz Türkiye'ye gelecek
ABONE OL

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

