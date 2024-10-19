Almanya Başbakanı Scholz, sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu

Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra İstanbul'dan ayrılan Scholz, X sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu.

Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar hakkında yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur. pic.twitter.com/jsB9yxSa9d — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 19, 2024

Başbakan Scholz mesajında, "Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar konusunda yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur." ifadesini kullandı.

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