Almanya, depremzedeler için bağış toplamayı vergi indirimleriyle kolaylaştırmayı hedefliyor

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Almanya Maliye Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış toplamayı vergi indirimleriyle kolaylaştırmaya yönelik bir kararname için çalışmalar yapıyor.

Kararnamenin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmazken, haberde, 6 Şubat 2023'ten itibaren bağış toplama etkinlikleri için geriye dönük olarak uygulanabileceği belirtildi.

Alman hükümetinin, 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak afet kararnamesini Almanya Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlaması bekleniyor.

Kararnamede, dernekler, şirketler, müzik ve spor kulüpleri için idari işlerin basitleştirilmesinin yanı sıra söz konusu bağışların ülke dışında toplanması, kullanılması ve gelir vergisi indirimine ilişkin düzenlemelerin yer alması planlanıyor.