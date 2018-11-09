Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr: Sincan'daki durum bizim açımızdan endişe verici

Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Adebahr, Dışişleri Bakanı Maas'ın "Stratejik Diyalog Görüşmeleri" kapsamında, pazar günü Çin'e gideceğini belirterek, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilafının ve Kuzey Kore'deki durumun da ele alınacağını vurguladı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki duruma da değinen Adebahr, "Sincan'daki durum bizim açımızdan endişe verici ve Dışişleri Bakanı bu konuyu Çinli muhataplarıyla görüşecek." dedi.

Almanya ile Çin arasında aralık ayı başında insan hakları diyalog toplantısı yapılması bekleniyor.