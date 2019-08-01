Almanya, nüfusun yaşlanmasıyla doğan nitelikli işgücü ihtiyacını yurt dışından karşılamak için yasa çıkardı. Bu kapsamda Türkiye'den hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışanları getirmek için harekete geçildi.Söz konusu yasa 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek. Sosyal Hayır Kurumu AWO, Almanya’da çalışmak isteyen Türk bakım elemanlarıyla bu ay İstanbul’da iş görüşmesine başlayacak. Peki, Almanya hasta bakıcı alımı ne zaman? Almanya hasta bakıcı başvuru şartları neler? İşte tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ALMANYA HASTA BAKICI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PKS Şirketi Danışmanı Gül Keskinler, hasta ve yaşlı bakım alanında çalışmak üzere Türkiye’den çalışan getirmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek “Nüfusun giderek yaşlandığı Almanya’da işgücü açığı olan sektörler arasında hasta ve yaşlı bakımı alanı ilk sırada geliyor. Bu açığı kapatmak için Almanya’nın en tanınmış sosyal yardım kuruluşu AWO, hasta ve yaşlı bakımı için pilot istihdam projesi başlattı. Proje kapsamında Türkiye’den hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışacak kadın ve erkek sağlık elemanlarını istihdam etmek istiyoruz. Türkiye’den alınacak hasta ve yaşlı bakım elemanlarının en az iki yıl tecrübeli ve üniversite ile meslek okul mezunu olmasını şart koşuyoruz. Türkiye’den çalışanları Almanya’da istihdam etmek için Tüm Sağlık-Sen ile işbirliği yapıyoruz. İşe alınacaklar AWO’nun Oldenburg kenti çevresinde çalışacaklar” dedi.

MÜLAKAT İSTANBUL’DA

İstanbul’da yapılacak iş görüşmelerini yürütecek olan Keskinler, adaylarla tek tek görüşeceğini ve bu görüşmeler sonunda da adayların belirleneceğini söyledi. Keskinler “Sosyal medya üzerinden gelen başvuruları değerlendirdikten sonra çalışacak adaylarla iş akdi imzalanacak. İstanbul’da ücretsiz Almanca kursu verilecek ve Almanya’nın sistemi tanıtılacak. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğuyla görüşmelerimizi yaptık. Vize için kolaylıklar sağlanacak. Ayrıca kurs gördükleri zaman dilimi içinde iki hafta da Oldenburg kentinde staj görecekler” dedi.

ALMANYA HASTA BAKICI MAAŞI NE KADAR?

AWO Yöneticileri Lars Bonk ve Nicole Monenschein, başvuru yapanlara Almanya’daki yasalara göre ve Almanya’daki koşullara uygun iş sözleşmesi yapılacağının altını çizdi. Bonk “Elbette biz uzun vadeli bizimle çalışılmasını istiyoruz. Ancak öncelikle üç yıllık sözleşme yapacağız. Başlangıçta ücret 2 bin ile 2 bin 500 Euro arasında değişecek. Daha sonra 3 bin Euro’ya kadar çıkacak. Mesailerle birlikte maaş daha da yükselecek. Yıllık izin süreleri ise haftasonları hariç 30 ile 36 gün olacak. İş koşulları yapılan toplusözleşmelere uygun olacak” dedi.

(Kaynak:Hürriyet)