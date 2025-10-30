Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Stratejik hedef olarak gördüğümüz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda beklentilerimizi ifade ettik. Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke için de ortak değer olduğunu teyit ettik.

Savunma işbirliği konusunu değerlendirdik. Ticarette hedefimiz 60 milyar dolar.

Avrupa'da artışı engellenemeyen, ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığıyla mücadeleye atfettiğimiz ehemmiyeti vurguladım."

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü alan Alman Şansölye Merz, şunları söyledi:

"Yeni bir jeopolitik sürece giriyoruz. Stratejik partnerlerimizle aramızı geliştirmeliyiz. Türkiye de burada devre dışı kalamaz. İki ülkenin çok yakın bağları var. NATO'da da ortağız. Güvenlik politikalarında da çok önemli bir aktör.

Daha iyi bir potansiyele erişeceğiz. Türkiye ve Almanya arasındaki olgun bir ortaklık, hassas konuları da daha ayrıntılı ele almayı gerektiriyor.

Türkiye'nin Eurofighter almasından memnunuz.