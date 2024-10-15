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Güncel

'Almanya, iltica talebi reddedilen Suriyelileri ve Afganları uçakla Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, FETÖ tarafından kurgulanan ve diğer bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Almanya, iltica talebi reddedilen Suriyelileri ve Afganları uçakla Türkiye'ye gönderiyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

15 Ekim 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
'Almanya, iltica talebi reddedilen Suriyelileri ve Afganları uçakla Türkiye'ye gönderiyor' iddiasına yalanlama
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FETÖ tarafından kurgulanan ve diğer bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapan DMM, "Almanya, iltica talebi reddedilen Suriyelileri ve Afganları uçakla Türkiye'ye gönderiyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Almanya'da iltica talebi reddedilen veya yasal oturma hakkı bulunmayan üçüncü ülke (Suriye, Afganistan vb.) vatandaşlarının hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderilmesinin kabul edilmesi söz konusu değildir.

İddiaya konu görüntülerdeki sesin, FETÖ'nün manipülasyon hesapları tarafından farklı görüntüler ve benzer iddialarla daha önce de servis edildiği ifade edilerek, Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulunuldu.

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