Almanya işçi alımı 2019 başvuru formu OBM Almanya işçi alımı İŞKUR başvuru işlemi ve şartları esube.iskur.gov.tr

Almanya işçi alımı 2019 başvuru formu nereden ve nasıl doldurulacak? OBM Almanya işçi alımı İşkur başvuru işlemi nasıl yapılır? OBM Almanya işçi alımı başvuru şartları neler? İşkur iş ilanları Almanya hangi sektörde eleman alımı yapacak? sorularına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Almanya yabancı işçi alımı ile ilgili resmi açıklamalar geldi! Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği dışından işçi alımını öngören tasarıyı onayladı. Almanya'da, geçtiğmiz aylarda gündeme gelen fakat sonrasında yalanlanan yabancı işçi alımı, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Avrupa Birliği dışından, dönemselden, yetenekli işçiye kadar işçi alımını öngören tasarı onaylandı. Gündemde araştırılan konuları arasında Almanya işçi alımı ile ilgili detaylar belli oldu. OBM şirketi Almanya işçi alımı ile ilgili açıklama yaptı. İşkur üzerinden yapılan başvurularda Almanya'daki değişik sektörlerden 10 bin işçi alımı yapılacağı belirtiliyor. Almanya işçi alımı 2018 başvuru formu ve nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Almanya işçi alımı İşkur iş ilanlarına esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

BELLİ SEKTÖRLERE ALINACAK



Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği dışından işçi alımını öngören tasarıyı onayladı. Almanya'da, geçtiğmiz aylarda gündeme gelen fakat sonrasında yalanlanan yabancı işçi alımı, Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü. Avrupa Birliği dışından, dönemselden, yetenekli işçiye kadar işçi alımını öngören tasarı onaylandı.



Özellikle belli başlı sektörlerde aranan işçiler, sanayi sektöründe istihdam edilmek üzere alınacak. Belirli periyotlarda; vize, şu anki şartlarda üniversite diploması istenirken, daha profesyonel konumlar için ise Almanca bilgisi şartı aranıyor.



Şartların, oldukça zorlu olduğu belirtiliyor.

İŞ ARAMAK İÇİN 6 AY



Almanya’ya gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya’ya gelip hemen çalışabilecek. Meslek diplomalarını bulundukları ülkede Almanya’nın temsilciliklerinde denkleştiren vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gelip 6 aya kadar kalabilecek.

BÜYÜKELÇİLİKLER VİZE VERECEK



Ancak bu sürede, iş aramak için gelen AB vatandaşlarına verilen sosyal yardımı alamayacak. Bu nedenle, örneğin Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gelecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece geçimini sağlayacağını Almanya’ya gelmeden önce belgelemesi ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlaması gerekecek. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.

10 yıldır Almanya’da 15 farklı hava limanıyla birlikte bağlantılı olarak çalışan, aktif olarak 3 büyük hava limanında yer hizmetleri alanında binlerce kişiye iş imkanı sunan OBM A.Ş. isimli şirket binlerce Türk vatandaşına Almanya’da çalışma imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

OBM'den yeni açıklama;



"ALMANYA'DA 'OBM Almanya' adında şirket sahibiyim" diyerek açıklamasına başlayan Osman Taş "Tam 10 yıldır çok sayıda ülkeden işçiyi Almanya'ya getirdim. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova gibi ülkelerden binlerce kişiye Almanya'da istihdam sağladım. Türkiye'den de işçi alımı yaparak Türk ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar başlattım. Bu amaçla Türkiye'de bir basın toplantısı yaptım. Ülkeme döviz kazandırmak tek hedefimdi" dedi



Taş açıklamasının devamında, "Ancak sosyal medyada çıkan bazı olumsuz ve bize danışmadan yapılan bilinçsiz haberler konuyu farklı mecralara çekti.





Alman konsolosluğu da bir açıklama yaparak 'OBM şirketi ile Federal hükümet arasında bir anlaşma yoktur dedi. Bu açıklama da yanlış yorumlanarak bazıları tarafından şirketimize karalama kampanyasına dönüştürüldü. Biz hiçbir zaman 'Alman Federal Hükümeti ile anlaşmamız var' demedik. Biz özel sektörüz. Almanya'da özel sektör ile anlaşmalar yaparak tam 10 yıldır istihdam sağlıyoruz" dedi.



OBM Türkiye'nin faaliyetleri ile ilgili geçen hafta basın toplantısı düzenlendi.



Taş, yazılım açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Nitekim Alman konsolosluğu da açıklamanın sonunda bizi doğrulayarak 'Nitelikli bir meslek eğitimi almış, uzman personele Almanya'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır. demiştir. Biz özel sektörün bu ihtiyaçlarına tam 10 yıldır başka ülkelerden zaten cevap veriyoruz. Neden Türkiye'den de olmasın dedik. Almanya OBM'nin 'obm-aviation.de' adlı internet sitesinde faaliyetlerimiz ve kurumsal kimliğimiz tüm detayları ile yer almaktadır. Önyargıyla yaklaşanlar ve özellikle araştırmadan sosyal medyada bilinçsizce şirketimize saldıranlar karşısında yasal haklarımız mahfuzdur"



İŞKUR ÜZERİNDEN ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU!



İŞKUR üzerinden yayımlanan çok sayıda memur personel alım ilanına çok yakında yeni bir ilan daha eklenecek. Bu ilanda Almanya' ya vasıflı ve vasıfsız olmak üzere toplamda 10 bin personel alımının yapılacağı duyurulacak. Konuya ilişkin detayları aktaracak olursak, OBM Türkiye tarafından yapılan açıklamaları ulaştırmak doğru olacaktır. İlgili açıklamalarda OBM Türkiye Genel Müdürü Osman Taş 10 bin vasıflı ve vasıfsız personel alımı yapılacağını duyurdu

Açıklamasında İŞKUR ile sürekli irtibatta olduklarını aktararak; önemli ifadelere yer verdi. Yaptığı konuşmasında ülkeye ciddi döviz girdisi sağlayacak projenin detaylarını aktardı. Açıklamasında "Türkiye’ye gelme sebeplerimizdeki en büyük neden Türk olmam. Kendi milletimin Almanya’ya gitmesine yardımcı olma amacıyla buraya geldim. Şu anda kaynakçı, hemşire, yer hizmetlerinde vasıfsız eleman ihtiyacımız var. Ankara, İstanbul ve Antalya şubelerimizi açtık.

Yabancı işçi yasası 1961’den bu yana mevcut. 2010’da yeni bir düzenleme yapıldı kölelik gibiydi ama yasa yürürlüğe girmedi. Projeler üzerine konuştuk, araştırmalar yaptık. İki senedir bu konu üzerine konuşuyoruz ve geçen hafta bütün onayları aldık ve şansımıza Almanya da bunun açıklamasını yaptı. Artık 3. Devletlerden vasıflı ve vasıfsız işçi getirebileceğiz" ifadelerini kullandı.



2019’DA İLK OLARAK 10 BİN ARASI İŞÇİ ALINACAK!



Taş, “Başvurularımız başladı. İlk bilgileri de konsolosluğa verdik zaten, oradan gelecek cevapları bekliyoruz. İnşallah süreç hızlı olur. 2019’da ilk olarak 5 ilâ 10 bin arası işçi götürmeyi hedefliyoruz. Aslında daha yüksek hedefliyoruz. Ama başvuruların çok yoğun olacağını ve konsolosluktaki işlerin uzayacağını düşünüyorum. O yüzden de sayı 10 bin civarında olacağını düşünüyorum. Başvuru yapacak işçiler, kesinlikle kimseye bir komisyon parası ödemesin. Biz bu insanları kendi bünyemize alacağımız için bir kuruş para talep etmiyoruz. O yüzden kimseye para kaptırmasınlar. Bizim en büyük sorunumuz bu bir anlamda.” dedi.



"MAAŞ 3 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR"



Almanya’daki çalışma koşullarına da değinen Taş, “Hemşirelerin 3 bin euro maaşı olacak, kamyon şoförlerinin de 2 bin 500 euro artı mesaileri olacak. Toplamda 4 bin euro'yu buluyor. Yer hizmetleri, havalimanı maaşları da 2 bin euro’yu buluyor. “ dedi.



ALMANYA



Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre; ve batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, ve Hollanda bulunur. Almanya 357.386 km2'lik bir alanı kaplar ve ılıman iklim kuşağının içinde yer alır. 82,8 milyonun üzerindeki nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük nüfusa sahip ülkesi konumundadır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir.



100 yılından önce Cermen halkları Cermanya olarak isimlendirilen bölgede yaşamışlardır. 10. yüzyıldan 1806 yılına kadar Cermen bölgeleri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. 16. yüzyıl boyunca kuzey Almanya bölgeleri, Protestan Reformu'nun merkezi oldu. Cermen halkı ilk olarak 1871'de Fransa-Prusya Savaşı sırasında ulus-devlet haline geldi. II. Dünya Savaşı sonrasında, 1949'da, Almanya savaşı kazanan devletler tarafından iki devlete bölündü. Bu iki devlet 1990 yılında birleşti. Batı Almanya daha sonra adı Avrupa Birliği olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 1957'deki kurucu üyelerindendir.

Birleşmeyle Doğu Almanya da 1993'te bu birliğe üye olmuştur. Almanya Schengen bölgesi'nin bir parçası ve Avrupa ortak para birimi Euro'yu 2002'de kabul etmiş durumdadır.



Almanya sınırları 357,021 km2'lik bir alanı kaplar. Bunun 349,223 km2'si karadan, 7,798 km2'si su kaynaklarından oluşur. Almanya, yüzölçümü bakımından Avrupa'nın yedinci, Dünya'nın altmış üçüncü büyük ülkesi konumundadır. Yükselti; güneydeki Alp Dağları'ndan, kuzeydeki Kuzey Denizi'ne (Nordsee) ve kuzeybatıdaki Baltık Denizi'ne (Ostsee) doğru azalmaktadır. Ülkenin en yüksek noktası, Alpler üzerinde bulunan 2.962 m yükseklikteki Zugspitze noktasıdır. Orta Almanya'daki ağaçlanmış konumdaki yaylalar ile kuzeydeki alçak seviyedeki ovalara ulaşım; Rhine, Tuna ve Elbe[40] gibi, Avrupa'nın bazı önemli büyük nehirleri ile sağlanır.



DİL EĞİTİMLERİ VE BARINMA İHTİYAÇLARI ŞİRKETE AİT!



Türkiye’den Almanya’ya götürülecek işçilere bir takım eğitimlerin de verileceğini belirten Taş, “Almanya’ya gidecek işçilerimiz öncesinde bir dil eğitimine tabi tutacağız. Sonrasında onların Almanya’daki barınma ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Aynı zamanda, hesap açmalarında ve sigorta yapmaları konusunda da biz yardımcı oluyoruz. Normalde bu tür işleri Almanya’da kişiler kendisi yapar. Bizim bazı şartlarımız var. Onlardan biri emniyetten temiz kağıdı ve hastaneden sağlık raporu istiyoruz. Sonrasında evrakları eksiksiz bize getirmelerini talep ediyoruz. Şu an Ankara, İstanbul ve Antalya’da ofislerimiz var. Ama ilerleyen süreç de Eskişehir, İzmir ve Konya´da ofis açmayı planlıyoruz” dedi.



Türkiye’de İŞKUR ile anlaşmaları olduğunu ve Almanya’ya özellikle sağlık, lojistik ve havalimanı yer hizmetleri sektöründe işçi götürmeyi planladıklarını söyledi.

OBM Almanya İşçi Alımı Başvuru Formu



Almanya işçi alımı için başvurular tüm hızı ile devam ediyor. OBM Türkiye tarafından yapılan Almanya işçi alımı duyurusu büyük heyecan yaratırken Türklerin ikinci vatanı olan Almanya'da çalışmak istiyorum diyen kişiler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.







Bu sürede eleman 18 ay boyunca yalnızca bizim yanımızda çalışır. Çalışma vizesini de bu şekilde alıyoruz. O nedenle Almanya kendisini garantiye alıyor ve bu nedenle işsizlik parası hakkı olmuyor.



Şu anda Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelip 2 gün çalışıp işsizlik parası alıyorlar. Bu durum kanunen böyle. Eğer başka yerle anlaşırsa, 6 sonra bizden ayrılıp Türkiye’ye gelip aynı kontratını yeniden yapabilir” ifadelerini kullandı.



VİZE ÇABUK ÇIKIYOR



"Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamada yardımımız olsun isteriz” diyen OBM A.Ş. Genel Müdürü Taş, "Zaten yurt dışına işçi olarak gidecekleri için, bunun yüzde 70-80’i döviz olarak geri dönecek. Kanunen işçinin parası % 50 Almanya’ya % 50 de Türkiye’ye yatıyor" ifadelerini kullandı.



Ankara’da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile diyalog halinde olduklarını aktaran OBM A.Ş. Genel Müdürü Taş, “Sürekli danışıyoruz. Listemizi hazırlıyoruz ve onlar da bize isimleri gönderiyor. İsimlerin üzerinden geçip ona göre hareket ediyoruz. Çok başvuru olacağını düşünüyorum. Vize çabuk çıkıyor ama başvurular çok olacağı için burada yoğunluk sebebiyle aksamalar olur” değerlendirmesinde bulundu.



BAŞVURULAR NEREDEN?



OBM A.Ş. Genel Müdürü Osman Taş ayrıca yaptığı açıklamada ise; başvuruların http://www.obm-turkiye.com web adresi üzerinden online olarak yapılabileceğini ifade etti.

Adım Adım OBM Almanya İşçi Alımı Başvuru işlemi



1-) Almanya işçi alımı için başvuruda bulunmak isteyen kişiler için tek başvuru OBM resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek. OBM Almanya işçi alımı için arama motoruna aşağıda yazan adresi yazın



2-) Site açıldıktan sonra ana ekranda yazan başvuru formu yazan alanı tıklayın ve karşınıza gelen ekranda sizden istenen bilgileri girin.



3-) Tüm bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basın ve başvuruyu tamamlayın. Başvuru işleminiz tamamlandı. Şirket olumlu olan başvurulara dönüş yapacağı için bundan sonra tek yapmanız gereken beklemek.

Almanya İşçi Maaşları Ne Kadar?



Almanya hemşire maaşı olarak 3 bin Euro ödeyecek. Almanya şoför maaşı ise 2 bin 500 euro olacak. Ancak Almanya şoför alımı için uygun olan adaylara mesai ödemesi de yapacak. Bu sayede kamyon şoförü maaşı 4 bin euroyu bulacak. OGM yer hizmetleri maaşı ise 2 bin Euro olarak ödenecek.



OGM Almanya İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?



Aranılan tek şart 20 yaşından büyük 45 yaşından küçük olmak ve Almanya'ya gitme konusunda önünde bir engeli bulunmamak.



Almanya İş Başvurusu İçin Dil Şartı Var Mı?



Hayır, OGM Türkiye bu konu hakkında açıklama yaparak dil şartı bulunmadığını söyleyerek “Almanya’ya gidecek işçilerimiz öncesinde bir dil eğitimine tabi tutacağız. Sonrasında onların Almanya’daki barınma ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Aynı zamanda, hesap açmalarında ve sigorta yapmaları konusunda da biz yardımcı oluyoruz.



Normalde bu tür işleri Almanya’da kişiler kendisi yapar. Bizim bazı şartlarımız var. Onlardan biri emniyetten temiz kağıdı ve hastaneden sağlık raporu istiyoruz. Sonrasında evrakları eksiksiz bize getirmelerini talep ediyoruz. Şu an Ankara, İstanbul ve Antalya’da ofislerimiz var. Ama ilerleyen süreç de Eskişehir, İzmir ve Konya’da ofis açmayı planlıyoruz” dedi.