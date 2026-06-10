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'Almanya mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasınına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Almanya'nın Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderdiği' iddiasını yalanladı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 19:56 - Güncelleme:
'Almanya mültecileri Türkiye'ye gönderiyor' iddiasınına yalanlama
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DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulamasının olmadığı belirtildi.

Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değildir.

Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir. Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

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