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Almanya öncülük etti! Türkiye ve Yunanistan belgeyi imzaladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Dendias, 'Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi Niyet Mektubu'na Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi'ni imzaladı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Almanya öncülük etti! Türkiye ve Yunanistan belgeyi imzaladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki temasları devam ediyor.

Bu kapsamda Bakan Güler'in katılımıyla, Almanya'nın NATO Daimi Temsilciliği'nde, "Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (The European Sky Shield Initiative-ESSI) Niyet Mektubu'na Türkiye ve Yunanistan'ın Katılımına Dair Düzenleme Belgesi İmza Töreni" yapıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Bakan Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Dendias belgeyi imzaladı.

Bakan Güler imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO'nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak, geniş bir yelpazedeki milli imkanlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya'ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız."

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