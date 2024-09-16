Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından, "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.



"Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

İddia edilenin aksine Almanya'nın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı böyle bir karar bulunmamaktadır. Almanya'nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sistemi uygulanmaya devam etmektedir.

Almanya'nın düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek komşu ülke sınırlarında hayata geçirdiği pasaport kontrolü uygulamasının, kasıtlı bir şekilde manipüle edilerek sosyal medyada servis edildiği tespit edilmiştir.

DMM algı operasyonunu bozdu