Almanya'da ''15 Temmuz: Türkiye'nin Demokrasi Zaferi'' konulu panel düzenlendi

Panele, Berlin Hür ve Stanford üniversitelerinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ulrich Brückner, gazeteci ve siyasetçi Christoph Hörstel, Milli Savunma Üniversitesinden Doç. Dr. Hüseyin Alptekin, Mersin Üniversitesinden Dr. Kaan Kutlu Ataç, konuşmacı olarak katıldı.

Almanya'da 14 yıl boyunca ARD televizyon kanalında gazetecilik yapan Hörstel, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ABD'nin katılımının inkar edilemeyeceğini söyledi.

Darbe girişimi gecesi ARD kanalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaçtığı" haberini yaptığını belirten Hörstel, "ARD'nin o gece Başkan Erdoğan'ın kaçtığı şeklinde haber yapması katlanılamaz bir durum. Bu, Almanya için bir utanç konusudur." dedi.

Darbenin yöneticisi Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğunu savunan Hörstel, FETÖ'nün Almanya'yı "güvenli liman" olarak görmesinin ülke için olumsuz olduğunu kaydetti.

Türkiye'de güçlü bir başkanlığın halkta karşılık bulduğunun görüldüğünü ve bunun eşi benzerinin dünyada olmadığını dile getiren Hörstel, "Türk halkının içerisinde barındırdığı gücü görüyoruz. Teröristler kazanamayacak. Bir ulusun geleceği için bunlar çok önemlidir. Sokağa dökülerek 'Biz buradayız.' demeleri, 'Başkanımız, ülkemiz için buradayız.' demeleri, bir ülkenin geleceği ve emniyeti için çok çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi halkının menfaatini gözettiğini vurgulayan Hörstel, "Avrupa'ya şunu söylemek isterim, bundan ders çıkarmazsak geleceğimiz olmayacaktır. Erdoğan'ın kendi halkı için yaptıklarını gördüğümde, ülkenin geleceğini teminat altında görüyorum. Dünyada onu rol model alan birçok ülke olacaktır." diye konuştu.

Siyaset bilimci Prof. Dr. Brückner, demokrasinin sürekli savunulması gerektiğine işaret ederek, "Demokrasi, siyasi sistemlerin kapı önüne asılan levhalarından ibaret değildir." dedi.

Brückner, Almanya'nın Nazi döneminden bugünkü sisteme gelinceye kadar uzun yol katetmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Alman akademisyen, Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin canlandırılması çağrısından da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- "252 kişiyi bir gecede öldürmeleri FETÖ'nün terör örgütü olduğunu gösteriyor"

Siyaset bilimci Doç. Dr. Alptekin de FETÖ'ye ilişkin, "252 kişiyi tek bir gecede öldürmüşlerdir. Bu onları terör örgütü olarak sınıflandırmaya yeterli. Bu sadece darbe girişimi değildir, bu son yaşanan teşebbüs Türkiye'nin alıştığı darbelere benzemiyordu. Sadece askeri yetkililer değil görevden ihraç edilen emniyet görevlisi de buna katıldı. FETÖ üyesi oldukları için görevden ihraç edilmişlerdi. Darbe sabahında bu kişiler tanklarda bulundu." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşadığı sıkıntının, bazı ülkelerin halen FETÖ'yü terör örgütü görmemesi olduğunu ifade eden Alptekin, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Özellikle ABD ve Batı Avrupa ülkeleri... Daha kötüsü FETÖ üyelerini ülkelerinde mülteci olarak ağırlıyorlar. FETÖ'cülere kapılarını açıyorlar. FETÖ üyeleri bu ülkelere gitmek istediklerinde bedavaya biletleri var gibi bir şey. Bir rapora göre, 14 bin FETÖ üyesi Almanya'ya kaçmış mülteci statüsü almış. Burada onlara ait mülteci destek kuruluşları bile var. Kaçanları alıyorlar, uyum süreçlerinde, yasal süreçlerinde, iş bulmada yardımcı oluyorlar. Bu büyük bir sorun. FETÖ Türkiye'de kaybetti. Tüm kaynakları, hepsi gitti. Artık yeni üye çekemiyorlar. Türkiye içinde kaybetti FETÖ. İslam İşbirliği Örgütü, FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıdı ama hala Batı'da ve Almanya'da sorun var. FETÖ buralarda ihya ediliyor. Bu ilişkileri de zehirliyorlar. Yalan yanlış kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar."

Yurt dışından Türkiye'ye bugüne kadar 200'den fazla FETÖ üyesinin iade edildiğini hatırlatan Alptekin, bu işbirliğini Almanya ve ABD ile de görmek istediklerini kaydetti.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ataç da Türkiye'nin, 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimine rağmen ordusunun uluslararası operasyonları yapabilecek güç ve deneyimde olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin denizaşırı operasyon yapabilecek güçte olduğunu söyleyen Ataç, "Bu, Türkiye'nin milli güvenliğini yeniden tanımlaması açısından önemli. Türkiye darbeden bir yıl sonra bölgesel güç olmanın da ötesinde yükselen bir güç odağı haline geldi." dedi.

Türkiye'nin FETÖ gibi bir yapıyı bertaraf etmeyi başardığını anlatan Ataç, Türkiye toplumunun demokrasiyi savunma ve kucaklamaya her zaman hazır olduğunu ifade etti.

- Fahrettin Altun video mesajı gönderdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele gönderdiği video mesajında, FETÖ'nün küresel bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Kendilerini Türkiye'nin dost ve müttefiki olarak tanıtan odakların o gece karşı karşıya kaldıkları sınavdan geçersiz not aldığını aktaran Altun, devletin FETÖ ile mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Sergisi" de panelde yer aldı.

- "Örgütün yurt dışı etki alanını önlemek üzere önemli adımlar atılmıştır"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de panel öncesi yaptığı konuşmada, Almanya ve Avrupa kamuoyunda FETÖ konusunun ciddiyetle ele alınmadığını ifade etti.

Almanya'dan, 15 Temmuz darbe girişimi konusunda beklentisini dile getiren Şen, FETÖ'nün yeni nesil bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

FETÖ yapılarının yurt dışında imha edilmesinin önemine dikkati çeken Şen, "Muhataplarımıza vurguladığımız konuların başında FETÖ'nün onlar için de güvenlik sorunu olabileceğidir. Örgütün yurt dışı etki alanını önlemek üzere önemli adımlar atılmıştır." diye konuştu.

Şen, bazı ülkelerin FETÖ'yü terör örgütü olarak listelerine almaya başladığına işaret ederek, "Almanya'da ise ne yazık ki bunun yapılmadığını görüyoruz. Almanya, FETÖ'nün önde gelen isimlerini barındıran ülke konumuna gelmiştir. FETÖ, Almanya ve Avrupa'yı güvenli liman olarak görmektedir." dedi.



FETÖ'yü uluslararası görüşmelerde sürekli gündeme getirdiklerini kaydeden Şen, "Dostlarımızın FETÖ ile mücadelede bize eşlik etmesini istiyoruz. Bugüne kadar iade taleplerimiz sonuç vermedi. Bu ikili ilişkilerimizi olumsuz etkilediği gibi örgüt Almanya için de tehlike arz etmektedir. Örgütün gizli kripto yapıları Almanya ve Avrupa için de tehdit içermektedir. Almanya ve Avrupa'dan terörle mücadelede destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

