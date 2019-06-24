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Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 2 savaş uçağı havada çarpıştı.

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Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 2 savaş uçağı havada çarpıştı.

Alman Die Welt gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş jetinin ülkenin kuzeyinde düştüğünü belirtti.

Birbiriyle çarpışan uçakların pilotlarının düşmeden önce kendilerini fırlatarak kurtuldukları ifade edildi.

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