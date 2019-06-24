Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 2 savaş uçağı havada çarpıştı.
Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 2 savaş uçağı havada çarpıştı.
Alman Die Welt gazetesi, Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter savaş jetinin ülkenin kuzeyinde düştüğünü belirtti.
Birbiriyle çarpışan uçakların pilotlarının düşmeden önce kendilerini fırlatarak kurtuldukları ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.