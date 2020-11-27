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Almanya'da alçak provokasyon! Caminin duvarına ''intikam'' yazdılar

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Kornwestheim beldesinde caminin duvarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 'intikam' yazıldı.

AA27 Kasım 2020 Cuma 22:19 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 22:23
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Avrupa Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı Kornwestheim Merkez Camisi'ne dün gece sabaha karşı yazıldığı tahmin edilen yazıyı sabah ibadethaneye gelen görevliler fark ederek polise bildirdi.

Kornwestheim Merkez Camisi Dernek Başkan Yardımcısı Osman Altın, camilerine düzenlenen saldırının Alman meclisinde ATİB'in de aralarında olduğu derneklerin yasaklanmasını öngören önergenin kabul edilmesinden sonra gerçekleştiğine dikkati çekti.

Daha önce de iki kez camilerine saldırı düzenlendiğini ve caminin camlarının kırıldığını ifade eden Altın, "Daha önce düzenlenen iki saldırının failleri bulunamadı. Bu saldırıyı da polise bildirdik, polis gelip tutanak tuttu. Bu kez olayın üzerinde ciddiyetle durulmasını ve saldırganların yakalanmasını ümit ediyoruz." dedi.

Caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bizi bu saldırılarla kimse korkutamaz." ifadesi kullanılarak, yerel siyasetçilere bu korkak saldırıyı kınama çağrısında bulunuldu.

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