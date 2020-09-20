Almanya'da DİTİB'e bağlı cami ''Dünya Temizlik Günü'' etkinliğine katıldı

AA 20 Eylül 2020 Pazar 22:47 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 22:47

Saarland eyaletindeki Völklingen kentinde düzenlenen "Dünya Temizlik Günü" etkinliğine katılan Selimiye Camisi Derneği, 20 kişilik gönüllü grubuyla yer aldığı etkinlikte yarım tona yakın çöp topladı.

Etkinlik komitesi başkanı Stefan Tautz, "Dünya Temizlik Günü"nün, dünya genelinde gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunu ve doğaya atılmış çöpleri temizleyip, çevre kirliliği hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenlendiğini belirtti.

Tauz, "Düzenlenen bu etkinliğe destek veren sivil toplum örgütlerine, çevreye duyarlı Völklingen halkına gönülden teşekkür ederim. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olursak yaşadığımız şehir güzel olur." dedi.

DİTİB Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar ise "Sadece bugün değil, bizler her gün cami ve çevresini temiz tutmaya çalışıyoruz. Bundan önce de gençlik kollarımızla birlikle cami yanındaki otobüs durağını da dezenfekte yapmıştık. Camimiz ve Müslüman toplumu adına düzenlenen etkinliğe katılarak, yerel idarecilerin ve şehir sakinlerinin teveccühlerini ve desteklerini gördük." şeklinde konuştu.

Völklingen Belediyesi Başkanı Cristiane Blatt’ın tebrik ve teşekkür mesajını aldıklarını ifade eden Başpınar, camilerin sadece ibadethane olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatın içinde yer alan merkezler olduğunu vurguladı.