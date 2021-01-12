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Almanya'da ''en büyük deep web'' piyasasına operasyon

Alman polisi, kötü amaçlı yazılım satmak için kullanılan 'dünyanın en büyük' darknet piyasası olduğu aktarılan web sitesinin kapatıldığı aktarıldı.

DHA12 Ocak 2021 Salı 14:33 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 14:33
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Alman polisinin 'dünyanın en büyük darknet piyasasını' kapattığı bildirildi. Alman polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir Avustralya vatandaşı Almanya ile Danimarka sınırında gözaltına alındı ve Moldova ve Ukrayna'da bulunan, sitenin 20'den fazla sunucusuna el konuldu.

Savcılar, DarkMarket adlı sitenin dünya çapında uyuşturucu, sahte para, çalınan kredi kartı verileri, anonim SIM kartlar ve kötü amaçlı yazılımların ticaretinin yapıldığı yarım milyon kullanıcısı olduğunu, el koyulan verilerin yaklaşık 140 milyon euro değerinde söyledi. DarkMarket, 2008 yılında ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kapatıldığından beri bu isim altında çalışan ikinci platform olarak biliniyor.

DEEP WEB VEYA DARK WEB NEDİR?

Dark web, internet üzerinde yalnızca özel yazılımlarla erişilebilen ve şifreyle girilen ağlarda barındırılan anonim suç faaliyetleri için geniş fırsatlar sunan kamuya kapalı bir ağdır.

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