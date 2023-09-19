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Almanya'da koalisyon partisi seçimlerde yabancıların da oy kullanmasını istiyor

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hessen Eyalet Teşkilatı, eyalette 6 aydan uzun süre yaşayan yabancılara da belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı verilmesini talep etti.

AA19 Eylül 2023 Salı 16:03 - Güncelleme:
Almanya'da koalisyon partisi seçimlerde yabancıların da oy kullanmasını istiyor
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in başkanlığını yaptığı SPD Hessen Eyalet Teşkilatının seçim programında, "eyalette 6 aydan fazla yaşayan herkese belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı verilmesi için federal düzeyde ve Federal Eyaletler Temsilciler Meclisinde çaba sarf edileceği" ifadesi yer alıyor.

Programda, herkese oy kullanma hakkı verilmediği sürece her belediyede yabancılar meclisinin oluşturulmasının da zorunlu olması isteniyor.

Bakan Faeser, Berlin'de yaptığı açıklamada, bunun belediye düzeyinde uzun süre eyalette yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarına seçme hakkı verilmesiyle ilgili bir konu olduğunu belirtti.

Bu talebe yönelik eleştirilere cevap veren Faeser, "Bu, başka partilerin programlarında da var. Şimdi bu seçim kampanyasında biraz abartılıyor." dedi.

Faeser, eski Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Frankfurt Belediye Başkanı Petra Roth'un geçmişte bu konuda kendisine destek verdiğini anımsattı.

- "SEÇME HAKKI, EN YÜKSEK DEMOKRATİK DEĞERLERİMİZDEN BİRİDİR"

Hessen Eyaleti Genel Sekreteri Manfred Pentz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, SPD Hessen Eyalet Teşkilatı'nın talebini eleştirerek, "Seçme hakkı, seçim kampanyalarının bir oyuncağı değil en yüksek demokratik değerlerimizden biridir ve devletimize mensup olanlar için saklı kalmalıdır." ifadesini kullandı.

Pentz, seçim yasasının gelişigüzel genişletilmesi ve bunun vatandaşlık yerine sadece ikamete bağlanmasının Almanya'daki demokratik ilkelere aykırı olduğunu savundu.

- ALMANYA'DA YAŞAYAN YABANCILAR BELEDİYE SEÇİMLERİNDE OY KULLANAMIYOR

Alman vatandaşları ile ülkede yaşayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşları, Almanya'daki belediye seçimlerinde oy kullanma hakkında sahip olurken, Almanya'da yaşayan yabancılar belediye seçimlerinde oy kullanamıyor.

Hessen eyaletinde, 8 Ekim'de eyalet meclisi seçimleri de yapılacak.

  • SPD Hessen
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