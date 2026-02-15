İSTANBUL 23°C / 13°C
15 Şubat 2026 Pazar
  • Almanya'da kritik görüşme: MİT Başkanı Kalın ile Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bir araya geldi
Güncel

Almanya'da kritik görüşme: MİT Başkanı Kalın ile Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bir araya geldi

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Almanya'nın Münih kentinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

15 Şubat 2026 Pazar 14:33
Almanya'da kritik görüşme: MİT Başkanı Kalın ile Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin bir araya geldi
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hüseyin, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Münih'te, 14 Şubat'ta ikametgahında MİT Başkanı Kalın ile görüştü.

Görüşmede Irak ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler de değerlendirildi.

Tarafların ayrıca "Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin son durumu gözden geçirdiği", ilgili tarafların anlaşma hükümlerini uygulama konusundaki bağlılığından memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri ve bunun bölgesel istikrara katkı sağlayacağını vurguladıkları belirtildi.

  • Irak Hüseyin Kalın
  • Dışişleri Münih
  • Milli İstihbarat

