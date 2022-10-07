Almanya'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Camide düzenlenen "Mevlid-i Nebi" programında din görevlileri Gökhan Uygun, Neşet Kaplan ve Hamdullah Durdu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi okudu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, vaazında gecenin anlam ve önemine değindi.

Kuzey, "Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve O, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir. Hayatı nasıl yaşayacağımızı, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağımızı ve sevgiyi Peygamberimizden öğreneceğiz. Yüce Peygamberimizin kendimize örnek olarak almamız gereken en güzel hasletlerinden birisi de, O'nun ailesiyle olan münasebetleridir. İslam'da aile hayatında sevginin, adaletin, anlayışın ve hoşgörünün yeri çok büyüktür." dedi.

Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler veren Kuzey, O'nu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi.

Mevlid-i Nebi özel programının sonunda dua edildi.