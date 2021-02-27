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Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek

Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği bildirildi.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 09:50 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:54
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında Almanya'da salgına karşı Avrupa'da aşıyı ilk geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof.Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verileceği açıklandı. Açıklama Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan duyuruldu. Almanya Cumhurbaşkanlığı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye "yıldızlı büyük liyakat nişanını" 19 Mart'ta başkent Berlin'de bulunan Bellevue Sarayı'nda düzenlenecek törenle takdim edeceğini duyurdu.

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