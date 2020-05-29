Irkçı terör Almanya'da çok can aldı! Solingen faciasının 27. yılında katledilen Türkler unutulmadı

AA 29 Mayıs 2020 Cuma 17:20 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:33

Ali Kemal Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada 27 yıl önce Solingen'de 5 Türk'ün ırkçılar tarafından katledildiklerini hatırlatarak, "27 yıl önce orada 3'ü çocuk olmak üzere 5 vatandaşımızı ırkçı saldırganların kurbanları olarak kaybettik. Yaşanan acı başta ailenin olmak üzere Türk toplumunun yüreğinde hala canlı." dedi.

"Irkçılık aradan geçen bunca uzun süreye rağmen hala Almanya'da ağır ve büyük bir tehdit. Bundan en çok etkilenen kesimlerden birisi de buradaki insanlarımız." ifadesini kullanan Büyükelçi Aydın, şubat ayında Hanau'da yaşanan ırkçı terör saldırısında 4'ü Türk olmak üzere toplam 9 göçmen kökenli insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

- "IRKÇILIK İLE DAHA FAZLA MÜCADELE EDİLMESİ GEREKİR"



Aydın ırkçılıkla, yabancı düşmanlığıyla ve son dönemde daha da güçlenen İslam karşıtılığıyla daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini tüm Alman toplumunun, Alman makamlarının, yetkililerin daha iyi görmeleri ve değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Hanau saldırısı sonrası yapılan açıklamaları not ettiklerini belirten Aydın bir an önce fiiliyatta bu açıklanan tedbirlerin uygulanmasını beklediklerini dile getirdi.

Almanya'da yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla daha etkili ve kararlı mücadele gerektiğinin altını çizen Ali Kemal Aydın, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davası sürecinde yaşanan ve yapılan yanlışlıkların bir daha yaşanmamasını beklediklerini ifade etti.

Büyükelçi Aydın, Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini telefonla arayarak taziyelerini bir kez daha ilettiğini belirterek, "Bu akşam Solingen'de bir anma töreni yapılacak. Temennimiz bu tür olayların Almanya'da veya Avrupa'da bir daha yaşanmaması.'' dedi.

- SOLİNGEN FACİASI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.



Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı. Kimlikleri gizli tutulan failler yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.