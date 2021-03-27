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Almanya'da terör örgütü camileri hedef aldı

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK, cami ve kültür merkezinin duvarına tehdit mesajı yazdı.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 19:54 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:58
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Almanya'nın Kassel kentindeki Alperen Ocakları bünyesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi'nin duvarına, YPG/PKK terör örgütü mensuplarınca tehdit mesajları yazıldı.

Cami ve merkezin duvarlarına, kırmızı sprey boyayla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yazılan ölüm tehditleri de içeren mesajların fark edilmesiyle olay polise intikal ettirildi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cami ve merkezimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumlularının bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecektir."

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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