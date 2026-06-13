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Almanya'da TOGG rüzgarı! Test sürüşü yoğun ilgi gördü: Gerçekten güzel yapmışlar

Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOGG'un Almanya pazarındaki tanıtım faaliyetleri kapsamında başkent Berlin'de düzenlediği test sürüşü etkinliği yoğun ilgi gördü.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
Almanya'da TOGG rüzgarı! Test sürüşü yoğun ilgi gördü: Gerçekten güzel yapmışlar
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TOGG'un Berlin'deki test sürüşlerinde kullanıcılar T10X ve T10F modellerini deneyimleme fırsatı buldu.

Test sürüşüne katılan çok sayıda kişi, aracın sürüş performansı, dijital teknolojileri ve iç mekan tasarımı hakkında bilgi aldı.

TOGG'u yerinden görmek ve test sürüşü yapmak amacıyla 600 kilometrelik uzaktan ailesiyle gelen Mustafa Yılmaz TOGG'tan memnun kaldıklarını belirtti.

"GERÇEKTEN GÜZEL YAPMIŞLAR"

Yılmaz ilk defa elektrikli otomobil sürdüğünü ifade ederek, "Sürmesi güzel olmuş. Hoşumuza gitti." dedi.

TOGG ile kısa bir tur attıklarını belirten Yılmaz, TOGG satın almaya niyetli oldukları için Berlin'deki test sürüşüne geldiklerini vurguladı.

Yılmaz, herkese TOGG aracını tecrübe etmesini tavsiye ederek, "Gerçekten güzel yapmışlar." diye konuştu.

ALMAN OTOMOBİL MERAKLILARI YAKINDAN İNCELEDİ

Etkinliğe katılanlar arasında Türk kökenli kullanıcıların yanı sıra Alman otomobil meraklıları da yer aldı.

Geçen yıl Almanya pazarına giriş yapan TOGG servis ve teslimat altyapısını da genişletiyor.

TOGG yetkilileri, test sürüşleri ve deneyim etkinlikleriyle daha fazla kişiyi araçlarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

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