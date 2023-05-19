Almanya'da Türk acenteye kundaklama girişimi... Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Almanya'da Sabah Gazetesi çalışanlarının gözaltına alınması olayına değinen Çavuşoğlu, "FETÖ'cülerin ihbarı üzerine baskın düzenleniyor. İfadeye çağrılma yok. Sonra da serbest bırakıyorsun. Amaç ne? Sindirme. Bu aslında sadece Sabah grubuna, Turkuaz grubuna gözdağı değil. Türk basınının Almanya'da ve Avrupa'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine gözünü kapatmasını ister. Orada faaliyetleri var, para topluyorlar." dedi.

Almanya'da yaşayan çocuğu dağa çıkarılan hasta bir kadının evladını kurtarmak için mücadele ettiğini ancak bir sonuç alamadığını aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"O zaman Alman İçişleri Bakanı'na söyledim, hiç bir Alman yetkili kabul etmedi. Çünkü bunlar, FETÖ'cülerle beraber, PKK'lıların neler yaptığını çok iyi biliyorlar. Kullanıyorlar bunları, açık açık. Şimdi mahkemeye veriyorsun. Mahkeme de 'Siz Türkiye'de bunları terör örgütü olarak görüyorsunuz ama biz burada görmüyoruz. Bunlar Türkiye'deki PKK'lılar değil', diyor. PKK para topluyor. Eski dış işleri bakanı, şansölye yardımcısı kaç defa bunu söyledi."

Basına yönelik böyle bir saldırıda bulunanların kendilerine bir de basın özgürlüğü dersi vermeye kalkıştığını belirten Çavuşoğlu, "Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık, tepkimizi göstermek için. 'Basın özgürlüğü sınırsız değildir', demiş, bizim sözcümüz Tanju Bey'e. Ama bize geldiğinde tepeden bakarak ders vermeye kalkışıyorlar. İki yüzlüklerin de bir kere daha görmüş olduk." ifadesini kullandı.

TÜRK SEYAHAT ACENTESİNE YÖNELİK KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ



Ayrıca ziyarette Çavuşoğlu, bugün Stuttgart'ta bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunulduğunu belirterek, acente sahibini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunduklarını ifade etti.

Türkiye vatandaşına yalnız olmadığını, devletin her zaman yanında olduğunu aktardıklarını anlatan Çavuşoğlu, vatandaşın şikayette bulunmasını isteyerek, konunun takipçisi olacaklarını bildirdiklerini vurguladı.

Vatandaşın ise kendilerine "Sayın Bakanım ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın ve ırkçı saldırılarının hangisinin hesabı soruldu, hangisi aydınlatıldı. Ben güvenmiyorum bunlara." şeklinde konuştuğunu aktaran Çavuşoğlu, bunun çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

Almanya'da maalesef bu tür olayların yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü hakkındaki davayı örnek göstererek, tüm şahitlerin öldürüldüğünü kaydetti.

Ayrıca çok sayıda ırkçı ve camilere yönelik saldırılar olduğunu anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine birkaç sene önce Frankfurt'ta vatandaşlarımızı taradılar, öldürdüler. Hiçbirisi aydınlatılmıyor. Vatandaşın bu güvensizliği yani Avrupa gibi bir ülkede. Benim Almanya'ya karşıtlığım yok, Almanya düşmanlığım yok. Niye olsun? Her ülkeyle ben iyi geçinmek isterim. Ama Almanya'nın özellikle bu konularda maalesef sicili temiz değil. Ben ilgili bakana da söyledim. İçişleri Bakanı'na da söyledim gittiğim zaman. Şimdiki bakana da bir önceki bakana da söyledim. Irkçı ve İslam düşmanlığı motifli saldırıların hiçbirisi aydınlatılmadı. Küçük bazen göstermelik bir şeyler yapıyorlar. Yani bunlar son derece yanlış şeyler."

