Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet zanlısı tutuklandı

Hakkında çıkartılan kırmızı bülten sonucu Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Serkan Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğine çıkarılan Akbaba'nın tutuklanmasına karar verildi.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "kaçakçılık", "basit yaralama", "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Serkan Akbaba, hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu Almanya'da yakalanmış, 30 Kasım'da Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından teslim alınmıştı.

Akbaba, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti.

