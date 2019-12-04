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Almanya'da yaşayan Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor.

  • AA
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Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, AA muhabirine, oğlundan 27 Kasım'dan bu yana haber alamadıklarını belirterek, "Oğlumuzu gören ya da bilgisi olanların en yakın karakola ya da bize ulaşmalarını bekliyoruz.'' dedi.

Oğlunun eşinden ayrı olarak tek başına yaşadığını ifade eden baba Tüysüz, "Gökhan'ın telefonuna baktım, en son konuştuğu 13 yaşındaki torunum. Onunla konuşmuş ve kendisine 'Seni cuma günü alıp dedene götüreceğim.' demiş." ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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