Frankfurt Tren İstasyonu'nda Kemal Özdakak tarafından öldürülen Hakim E.'nin firari katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. 2016'da Şanlıurfa'da kardeşi öldürülen Hakim E.'nin 3.5 ay önce Ahmet Özdakak'ı 12 kurşunla katledip Almanya'ya kaçtığı belirlendi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Almanya'da 20 Ağustos'ta işlenen cinayet ülkede infiale neden oldu. Katil ve öldürdüğü kişi Türk; olayın nedeni ise kan davası çıktı. Korkunç olay Frankfurt Tren İstasyonu'nda saat 21:00 sularında yaşandı. Kemal Özdakak (54), 9 numaralı peronda arkasından yaklaştığı Hakim E.'yi (27) yolcuların göz önünde ensesinden vurdu; yerdeyken de ateş ederek öldürdü.

İZİNİ İNTERNETTEN BULDULAR

Olayın 2016'da Şanlıurfa Viranşehir'de işlenen cinayete uzandığı saptandı. O dönem öldürülen S.E.'nin abisi Hakim E. de mayıs ayında kardeşinin intikamı için Antalya'da 4 çocuk babası Ahmet Özdakak'ı 12 kurşunla katletti. Özdakak Ailesi, firari zanlının izini internetten sürdü; Almanya'da olduğunu belirlenince Larn kentinde döner büfesi işleten Kemal Özdakak'a haber verildi. Arabayla 3 saat uzaklıktaki katilin izini süren Kemal Özdakak'ın da tren istasyonunda cinayeti işlediği belirlendi.

ALMANYA'YA NASIL KAÇTI?

Frankfurt'ta öldürülen Hakim E.'nin 3.5 ay önce Antalya cinayet işledikten sonra kaçmasına kimlerin yardım ettiği araştırılıyor. Almanya'ya nasıl girdiği de bilinmiyor.

'SİLAH YASAĞI DA ENGELLEYEMEDİ'

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, cinayeti "Akılalmaz derece vahşi bir eylem" olarak nitelendirdi. Sosyal Demokrat Partili Bakan, tren istasyonuna silahla girmenin yasak olmasına da değindi; önlemlerin korkunç eylemleri tamamen engelleyemeyeceğini belirtti. Frankfurt Tren İstasyonu'nda 1 Haziran'dan itibaren güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı. Saat 20.00 ila 05.00 arasında istasyona silah ve 4 cm'den uzun bıçak sokulması yasaklanmıştı.