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Almanya'daki ırkçı saldırıya İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Almanya'da iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Altun saldırıya tepki göstererek, 'Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. ' dedi.

20 Şubat 2020 Perşembe12:35 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:50

Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede silahlı saldırı gerçekleşti. Ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirmesiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Ölenlerin arasında Türklerin de bulunduğu belirtildi. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun açıklamasında, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, #Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

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