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Almanya'dan deprem bölgesine giden arama kurtarma ekipleri geri döndü

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

AA14 Şubat 2023 Salı 02:33 - Güncelleme:
Almanya'dan deprem bölgesine giden arama kurtarma ekipleri geri döndü
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International Search and Rescue (ISAR) ile Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, dönüşlerinde Köln-Bonn Havalimanı'nda Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'nın yanı sıra kalabalık bir grup tarafından Türk-Alman bayrakları ve yollara serilen çiçeklerle karşılandı.

Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı arama kurtarma köpekleriyle beraber iki ayrı uçakla yaklaşık bir hafta önce giden ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan ekip üyeleri, havalimanında bekleyen Türkler, havaalanı çalışanları ve orada bulunan yolcular tarafından alkışlandı, havalimanında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

- "Zeynep hanım, Daniel burada korkma" demişti

Yardım ekiplerinin görev yaptığı bölgede 4 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardıkları belirtildi.

Yaklaşık 50 saat süren operasyonla çöken binanın altından çıkarılan 40 yaşındaki bir kadının ise ertesi gün hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Söz konusu kurtarma operasyonu televizyonlarda yayınlanmış ve kurtarma ekibinden doktor Daniel Lankers'in, "Zeynep hanım, Daniel burada korkma" sözleri hafızalarda kalmıştı.

Geri dönen ekipte yer alan Lankers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava soğuk insanlar battaniyelerin altında soğuktan korunmaya çalışıyor. O insanlara saygı duyuyorum. Herkes ailelerini sevdiklerini enkaz altından kurtarmak için çalıştılar. Biz de onlara küçük bir yardımda bulunduk. Çok güçlü insanlar." dedi.

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