Almanya'dan DHKP-C üyesi Murat A. hakkında iddianame

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada Murat A. hakkında hazırlanan iddianamenin 2 Aralık'ta Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne gönderildiği ifade edildi.

İddianamede Murat A'nın, Ekim 2016 ve Aralık 2017 tarihleri arasında terör örgütü DHKP-C'nin Ulm bölge yöneticiliği yaptığı ve örgüt adına finansal destek temini için çalıştığı belirtildi.

Terör örgütü üyelerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerine katıldığı tespit edilen Murat A'nın sahte kimlik belgeleri ve silah tedariki ile DHKP-C için kurye ve hücre evi temininde görev aldığına işaret edildi.

Murat A'nın tutuklu ya da gözaltında bulunmadığı da kaydedildi.

İddianamede DHKP-C'nin Türkiye Cumhuriyeti devletini silah zoruyla yıkıp yerine kendi kontrolü altında Marksist-Leninist bir rejim getirmeyi hedeflediği bilgisine yer veriliyor.

DHKP-C Almanya'da 1998 yılından bu yana yasaklı yabancı terör örgütü kategorisinde yer alıyor.

