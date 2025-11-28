İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Almanya'dan Gazze açıklaması: Türkiye belirleyici rol oynadı
Güncel

Almanya'dan Gazze açıklaması: Türkiye belirleyici rol oynadı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır. Türkiye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı.' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır. Türkiye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel olayların önemine vurgu yaparak "Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli" dedi.

