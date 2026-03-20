Almanya'dan geldi İslamiyet'i seçti: Müslüman olup Ayla simini aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ihtida töreni duygu dolu anlara sahne oldu. Almanya vatandaşı Nicole Gottschalk, çevresindeki Müslümanların yaşam biçiminden etkilenerek başladığı araştırma sürecinin ardından İslam'ı kabul etti. Gottschalk, Manavgat İlçe Müftülüğü'ndeki merasimle birlikte "Ayla" ismini alarak yeni hayatına adım attı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Almanya vatandaşı Nicole Gottschalk, Manavgat İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslamiyet'i araştırdıktan sonra bu kararı aldığını belirten Gottschalk, "Ayla" ismini aldı.

İslamiyet hakkında araştırmalar yaparak Müslüman olmaya karar veren Nicole Gottschalk için Manavgat İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, İslam dininin temel esasları hakkında Nicole Gottschalk'a özlü bilgiler verdi. Müslümanların bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ettiğini belirten Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, "Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır (S.A.S). Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin tamamına şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek Allah'ın varlığına ve birliğine, Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.S) Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı Kelime-i Şehadet ile dile getiririz. Şimdi sizin Kelime-i Şehadet'i ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" dedi.

'AYLA' İSMİNİ SEÇTİ

Çevresindeki Müslümanların hayat tarzından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başladığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini anlatan Gottschalk, Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti. Müslüman olan Nicole Gottschalk, kendi isteğiyle "Ayla" ismini aldı.

İhtida merasimi, İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi. Ayla'ya "İhtida Belgesi"ni takdim eden Müftü Eroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim Meali, Temel Dini Bilgiler, Soru ve Cevaplarla İslam adlı eserler ile İslam dini hakkında çeşitli broşürler de hediye etti.