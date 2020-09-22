Almanya'dan insanlık dışı karar: Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum

22 Eylül 2020 Salı 08:29 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 08:29

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile gençlik dairesi tarafından ellerinden alındığı ifade edildi. Bu karar karşısında şoka uğrayan aile haksız bir şekilde ellerinden alınan çocuklarının geri verilmesini istiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Konuyla ilgili konuşan anne Nilgün Uzun, çocuklarını 10 Ağustos günü kreşe bırakmasının ardından çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından kendinden habersizce kreşten alındığını ifade etti. Uzun, Gençlik Dairesi yetkililerinin gerekçe olarak ‘darp’ ve ‘sağlık sorunları’ gösterildiğini dile getirdi.

HRİSTİYAN YAPILMASINDAN KORKUYOR

Uzun, Alman yetkililerinin yaptığının asla kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum” dedi. Uzun açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Bana telefon açıyorlar. ‘Çocuklarınızı darp ve sağlık sorunlarından dolayı aldık’ dediler. Kendi aralarında mahkeme etmişler. Ben çocuklarımı darp ediyormuşum. Bundan dolayı elimden almışlar. Bir insan çocuğunu nasıl darp eder? Çocuklarının başka bir aileye verilip Hristiyan yapılmasından korkuyorum. Yardım istiyorum, lütfen bana yardım edin. Ben çocuklarımı geri istiyorum.”