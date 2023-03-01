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Almanya'dan itiraf gibi açıklama: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun vahşi bir savaşa karşı ülkeyi savunabilecek güçte olmadığını açıkladı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
Almanya'dan itiraf gibi açıklama: Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis grubu toplantısında konuştu. Bakan Pistorius, Alman ordusunun (Bundeswehr) vahşi bir savaşa karşı ülkeyi savunulabilecek güçte olmadığını ifade etti. Pistorius, "Almanya'yı veya müttefiklerini Rusya ordusu gibi bir saldırgana karşı savunma gücüne sahip bir silahlı kuvvetimiz yok" dedi. Almanya'nın Gayri Safi Milli Hasıla'sının (GSMH) yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması hedefine halen ulaşamadığını belirten Pistorius, "Geçmişte Almanya olarak NATO'daki yükümlülüklerimizi yerine getirmedik. Bundan sonra ülke olarak gerekli katkıları vermeliyiz" diye konuştu.

"Ordunun acilen silahlara, büyük teçhizata, cephaneye ve ayrıca askerlere ihtiyacı var"

Bakan Pistorius, "İşgalden ve vahşetten çekinmeyen otokratlara karşı zamanında caydırıcılık gösteremezseniz teslim olmak zorunda kalırsınız. Polonya'da veya başka bir yerde yaşayan insanların güvenliğinden sorumluysanız sözleşmelerden doğan yükümlülükleri de yerine getirilmelisiniz. Almanya olarak caydırıcılığın mümkün olan en kısa sürede yeniden işlemesini sağlamalıyız. Bundeswehr'in acilen silahlara, büyük teçhizata, cephaneye ve ayrıca askerlere ihtiyacı var" dedi.

  • Almanya
  • Almanya Savunma Bakanı
  • Sosyal Demokrat Parti

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