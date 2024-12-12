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Almanya'dan Somali-Etiyopya uzlaşısına ilişkin açıklama: Ankara Bildirisi önemli bir adım

Almanya, Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi'nin, 'bölgede daha fazla istikrar sağlamak yönünde atılmış önemli bir adım' olduğunu bildirdi.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Almanya'dan Somali-Etiyopya uzlaşısına ilişkin açıklama: Ankara Bildirisi önemli bir adım
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Almanya Dışişleri Bakanlığının X hesabından, Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi hakkında paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Türkiye'nin arabuluculuğuyla Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Afrika Boynuzu'ndaki insanlar için daha fazla istikrar yönünde atılmış önemli bir adımdır. Güven ve ortaklık ruhu içinde daha fazla müzakereyi teşvik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ANKARA SÜRECİ

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisi ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir iş birliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

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