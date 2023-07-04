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Almanya'dan Türkiye kararı! Tam 20 milyon avro

Alman Kalkınma Bankası, TKYB ve TSKB'ye 'yenilenebilir enerji' için toplamda 20 milyon avroluk hibe verecek.

AA4 Temmuz 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
Almanya'dan Türkiye kararı! Tam 20 milyon avro
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Alman Kalkınma Bankası (KfW), Türkiye'de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama çözümleri ve e-mobiliteyi teşvik eden projelerin finansmanında kullanılmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Türkiye Sinai Kalkınma Bankasına (TSKB) toplamda 20 milyon avro hibe sağlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan milletlerarası andlaşmalara göre, finansman desteği sağlanacak alanlar belli oldu.

Buna göre, her iki bankaya verilecek hibeler, Türkiye'de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama çözümleri ve e-mobiliteyi teşvik eden projelerin finansmanında kullanılacak. Bu kapsamda KfW, TKYB'ye 10 milyon avro, TSKB'ye de 10 milyon avro olmak üzere toplamda 20 milyon avroluk hibe verecek. Hibeler, ayrı finansman anlaşması kapsamında geri ödemesiz olarak projeyi uygulayan kuruluşa aktarılacak.

  • Alman Kalkınma Bankası TKYB
  • TSKB
  • yenilenebilir enerji

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