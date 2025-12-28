İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Almanya'nın utanç vesikası İslamofobi... Başörtülü kadına çirkin saldırı
Güncel

Almanya'nın utanç vesikası İslamofobi... Başörtülü kadına çirkin saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 65 yaşındaki başörtülü bir kadın, metro istasyonunda ırkçı hakaretlere ve fiziksel saldırıya uğradı.

AA28 Aralık 2025 Pazar 00:27 - Güncelleme:
Almanya'nın utanç vesikası İslamofobi... Başörtülü kadına çirkin saldırı
ABONE OL

Ülke basınındaki haberlere göre, Berlin'in Gesundbrunnen metro istasyonunda başörtülü 65 yaşındaki Alman kadın, 44 yaşında bir Alman erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Haberlerde, kadına hakaretlerde bulunan ırkçı saldırganın, başörtülü kadına tükürdüğü ve onu yere ittiği ifade edildi.

Saldırganın, kadına başörtüsü taktığı ve Almanca dışında bir dil konuştuğu gerekçesiyle saldırdığı belirtildi.

Saldırganın 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve yabancı düşmanlığı, hakaret ve yaralamadan hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.