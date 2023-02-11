''ALO 144'' hattı ayni yardımlar için kullanılacak

Bakanlık tarafından ALO 144'ün ayni yardımların kabul, sevk ve idaresi amacıyla kullanılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın sosyal yardım hattı ALO 144, OHAL süresince AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse tır ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi/kuruluşların yapacakları yardımları hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlayacaktır.

Hedefimiz, bölgeye giriş çıkış trafik yoğunluğunu azaltmak, hayırseverlerimizin ayni bağışlarının deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza en hızlı ve düzenli şekilde ulaşmasını temin etmektir."



