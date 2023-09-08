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Alparslan Arslan'ın koğuşunda ölü bulunması olayında sır perdesi aralandı

Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın Maltepe Cezaevi'nde geçtiğimiz şubat ayında koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Arslan'ın ölümün asılma sonucu olduğunu bildirdi. Savcılık kamera kayıtlarını inceleyerek kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığını açıkladı.

8 Eylül 2023 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Alparslan Arslan'ın koğuşunda ölü bulunması olayında sır perdesi aralandı
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Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın Maltepe Cezaevi'nde geçtiğimiz şubat ayında koğuşunda ölü bulunmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu, Arslan'ın ölümün asılma sonucu olduğunu bildirdi. Savcılık kamera kayıtlarını inceleyerek kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığı kaydetti. Arslan'ın ölümünün kendisini asması sonucu meydana geldiğini belirten savcılık, olayda herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşıldığını aktararak takipsizlik kararı verdi.

2006 yılında hakim Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan 16 Şubat günü cezaevinde ölü bulundu. Maltepe Cezaevi'nde tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenilen Arslan'ın ölümünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla sır perdesi ortadan kalktı.

ADLİ TIP: ÖLÜMÜ ASILMA SONUCU

Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin "görevi kötüye kullanma" suçundan şüpheli olduğu soruşturmada Alparslan Arslan'ın annesi Hatice ve babası İdris Arslan müşteki olarak yer aldı. Sabah'ın haberine göre, Kararda, olay günü 20.06'da B-6 alt 3 nolu odaya sayım için gidildiğinde hükümlü Arslan'ın çöp poşetini ip yaparak banyo kapısının menteşe kısmına kendini asarak ölü bulunduğu aktarıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda ise Arslan'ın ölümünün asılma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

ODASINDAN SESLER GELİNCE

Kararda, ceza infaz kurumunda görevli ve olay günü nöbetçi olan 3 infaz koruma memurunun tanık olarak ifadesi alındı. Memurlar, sayım için gidildiğinde Arslan'ın odasından sesler gelmesi üzerine hemen odaya koştuklarını söyledi. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde hükümlünün boynunda çöp poşetinden yapma ip benzeri parçayı çıkarıp sedyeye yatırdıklarını, sağlık memuruyla beraber hükümlü kabul yerine gittiklerini belirtti. 112'ye haber verdiklerini ve sağlık memurunun kalp masajı yaptığını anlatan görevliler, sonrasında 112 ekiplerinin gelerek Arslan'ı ambulansa götürdüğünü ifade etti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ KASIT, KUSUR GÖRÜLMEDİ

Kamera kayıtlarının da incelendiği aktarılan kararda, Alparslan Arslan'ın koğuşuna girilme anından 112 görevlilerinin geldiği ana kadar izlenen görüntülerde herhangi bir kuşku uyandırıcı ve dikkat çekici bir olaya rastlanmadığı kaydedildi. Ölümünün kendini asması sonucu meydana geldiği, olayda ve süreçte herhangi bir cezaevi personelinin kasıt ya da kusurlu eylemine rastlanmadığının anlaşıldığı ifade edilerek takipsizlik kararı verildi.

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