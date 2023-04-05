Alparslan Türkeş vefatının 26. yıl dönümünde KKTC'de dualarla anıldı

KKTC Ülkü Ocakları tarafında düzenlenen anma etkinliği, Alparslan Türkeş'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilerek müze haline getirilen doğduğu evde gerçekleştirildi.

Etkinliğe KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, siyasiler ve her iki ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.

Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, lise yıllarından itibaren Alparslan Türkeş'in yanında bulunduğunu ve ondan çok şey öğrendiğini aktararak, "Günümüzde de rahmetli Başbuğ'un öğrettiği gibi milli ve manevi değerlere bağlı ülküsü olan gençler yetişmelidir. Türk gençlerinin ülküsü olmalıdır." dedi.

Türkeş'in sadece Türkiye için değil, Türk ve Müslüman toplumları için önemli bir lider olduğunu kaydeden Töre, Alparslan Türkeş'in fikirleri ile halen kendilerini aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da programda yaptığı konuşmada, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi tarihinde önemli bir isim olduğuna dikkat çekerek, "Alparslan Türkeş'in bir davası vardır. Davasını azim ve inancı ile damarlarından aldığı asil kan ile sonuna kadar takip etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu program iftar ile son buldu.