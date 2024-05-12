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Alper Gezeravcı'nın annesi duygularını anlattı: Uzaya çıkması en güzel hediyem

Türkiye'nin insanlı uzay misyonunda ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'nın annesi Sıdıka Gezeravcı, 'Alper benim gururum. Bana en güzel duyguyu yaşattı. Uzaya çıkması en güzel hediyem' dedi.

12 Mayıs 2024 Pazar 08:40 - Güncelleme:
Alper Gezeravcı'nın annesi duygularını anlattı: Uzaya çıkması en güzel hediyem
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 63 yaşında olan annesi Sıdıka Gezeravcı, Anneler Günü nedeniyle duygularını Akşam'a anlattı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını dile getiren Sıdıka Gezeravcı "Allah'a binlerce şükür anneyim. Alper ve Murat beni her zaman baş tacı yapıyor. Evlatlarımla gurur duyuyorum" dedi.

DUALARIMI GÖNDERDİM

Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkacağını duyduğunda çok gururlandığını dile getiren Sıdıka Gezeravcı, "Hayırlısıyla gidip başarıyla döneceğini biliyordum. Dualarımla gönderdim. Başarıyla yanımıza geldi" diyerek şöyle konuştu: "Alper bana en güzel Anneler Günü hediyemi verdi. Uzaya çıkması en güzel hediyem. Türkiye'nin gururu olan Alper, benimde mutluluğumdur. İki oğlum sadece Anneler Günü'nde değil, her zaman hediye alırlar."

Alper Gezeravcı, 19 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan NASA'ya ait Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya çıktı. 18 gün uzayda kalan ilk Türk astronot Gezeravcı'yı ailesi uğurlamıştı.

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