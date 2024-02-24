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  • Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16 Silifke'de halka açık alanda sergilenecek
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Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16 Silifke'de halka açık alanda sergilenecek

Uzay'a giderek 18 gün bilimsel çalışmalara imza atan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16 Mersin'in Silifke ilçesinde halka açık alanda sergilenecek.

DHA24 Şubat 2024 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16 Silifke'de halka açık alanda sergilenecek
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Mersin'in Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve MHP İlçe Başkanı Kıvanç Derya, ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Silifke'de yaşayan annesi Sıddıka ve babası Ali Baba Gezeravcı'yı evinde ziyaret etti. Başkan Altunok, aileye bir de Türk bayrağı hediye etti.

Alper Gezeravcı'nın başarısından dolayı büyük bir sevinç duyduğunu ifade eden Başkan Altunok, Gezeravcı ailesine bir de müjde verdi. Milli Savunma Bakanlığı'na bir girişim yaparak Alper Gezeravcı'nın ilk kullandığı F-16'nın Silifke'ye getirerek halka açık alanda sergileyeceklerini bildirdi. Altunok, çocukları ve gençleri bilim ve teknolojiye yönlendireceklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Baba Gezeravcı oğulları Alper'le gurur duyduklarını belirterek, evlatlarının vatanına milletine ve ülkesine verdiği bu büyük hizmetten memnun olduklarını söyledi.

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