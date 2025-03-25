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Güncel

Alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'de yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA25 Mart 2025 Salı 13:38 - Güncelleme:
Alt geçide düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Ezine'den Çanakkale yönüne giden Efkan Orhan (36) idaresindeki 16 BCK 620 plakalı kamyonet, Dümrek köyü yol ayrımındaki kaldırıma çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağ tarafında bulunan alt geçide düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Efkan Orhan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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