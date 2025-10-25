Alt geçitte 3 araç birbirine girdi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, Atatürk Bulvarı alt geçitinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADM 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 FN 593 plakalı hafif ticari araç ile 23 DM 710 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan hafif ticari aracın sürücüsü Nusret Barut (57), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.