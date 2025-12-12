Altay bebek davasında yeni gelişme! Yeniden tutuklandılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Kasım 2024'te Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 3. katta yaşayan Altay Toprak bebeğin ölmesi ve aynı binada 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. Adli Tıp İhtisas kurullarından görüş istendi.

5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa verdi.

Kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenen raporda da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu görüşü ortaya çıktı.

Bu iki raporun soruşturma dosyasına girmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce tutuklanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi.

B.Ö. ve E.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince, "yangın, su baskını, tahrip, batırma ya da bombalama, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçundan tutuklandı.

- ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan B.Ö'nün savcılıktaki ifadesinde, olay günü kullandığı ilacın ilk 24 saatte haşereler üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğunu, sonraki sürede gaz oranının düştüğünü ileri sürdü.

B.Ö, ilaçlamanın ardından evdeki banyo penceresini sızıntı olmayacak şekilde bantladığını, ev sahibinin kardeşine de 72 saat boyunca eve girmemelerini belirttiklerini savundu.

Bebeğin yaşadığı evin banyo penceresindeki kısmın seramik bölümüne E.G. ile yalıtım uygulaması yaptıklarını aktaran B.Ö, "Binadaki tüm kapılara uyarılarımızı yapıştırdık. Dış kapıya da 'tehlikeli' etiketi yapıştırdık. Uyguladığımız gaz ilk etapta bulunduğu yerde çökme yapar daha sonra havalandırma ile birlikte dağılma yapar bundan dolayı gerekli önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

Bebeğin babası Recep Kınalı'nın 72 saatlik süreyi beklemeden eve girdiğini öne süren B.Ö, "Recep Kınalı, benim yaptığım yalıtımı sökmüş olmalı ki olay yeri inceleme fotoğraflarında bu yalıtım işlemini göremedik. Bilirkişi raporunu düzenleyen heyetin ilaçlama ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur." dedi.

E.G. ise ilaçlama yapılan daire ile bebeğin yaşadığı daireye girmediğini iddia etti.

- OLAY

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve E.G. (44) tutuklanmış, firmada işi organize eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.