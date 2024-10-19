CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! " sözleriyle tepki çekti.

BAŞKAN ALTAY'DAN ÖZCAN'A SERT TEPKİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan'a tepki gösterdi. Altay, "Konya size 5 numara büyük gelir" diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.

"KONYA SİZE 5 NUMARA BÜYÜK GELİR"

Başkan Altay'ın paylaşımı şu şekilde;

Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.

Konya size 5 numara büyük gelir.

Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.

İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse

Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri

⁠Atık Su Arıtma Tesisleri

Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)

⁠Gürültü Bariyerleri

⁠Dar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm Projesi

Sıfır Karbon Binalar

630 km Bisiklet Yolu

Bisiklet Tramvayı

gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya'ya gelin.

Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.



Konya size 5 numara büyük gelir.



Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.



İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse



⭕️ Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim... pic.twitter.com/3cRiOaiuAs — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) October 18, 2024

⁠İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri

⁠Sıfır Atık Uygulamaları

GES Projeleri

HES Projeleri

Tıbbi Atık Bertaraf Projesi

⁠İklim Dostu Yeşil Binalar

⁠Solar Kompost Tesisi

Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri

projelerimize hiç girmiyorum

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