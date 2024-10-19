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  • Altay'dan Tanju Özcan'a sert cevap: Konya size 5 numara büyük gelir
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Altay'dan Tanju Özcan'a sert cevap: Konya size 5 numara büyük gelir

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şehri hedef alan açıklamalarına, 'Konya size 5 numara büyük gelir.' sözleriyle cevap verdi.

19 Ekim 2024 Cumartesi 08:16 - Güncelleme:
Altay'dan Tanju Özcan'a sert cevap: Konya size 5 numara büyük gelir
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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! " sözleriyle tepki çekti.

BAŞKAN ALTAY'DAN ÖZCAN'A SERT TEPKİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan'a tepki gösterdi. Altay, "Konya size 5 numara büyük gelir" diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.

"KONYA SİZE 5 NUMARA BÜYÜK GELİR"

Başkan Altay'ın paylaşımı şu şekilde;

Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.

Konya size 5 numara büyük gelir.

Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.

İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse

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