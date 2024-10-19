CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! " sözleriyle tepki çekti.
BAŞKAN ALTAY'DAN ÖZCAN'A SERT TEPKİ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan'a tepki gösterdi. Altay, "Konya size 5 numara büyük gelir" diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.
"KONYA SİZE 5 NUMARA BÜYÜK GELİR"
Başkan Altay'ın paylaşımı şu şekilde;
Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.
Konya size 5 numara büyük gelir.
Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.
İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse
Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri
Atık Su Arıtma Tesisleri
Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)
Gürültü Bariyerleri
Dar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm Projesi
Sıfır Karbon Binalar
630 km Bisiklet Yolu
Bisiklet Tramvayı
gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya'ya gelin.
Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.— Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) October 18, 2024
Konya size 5 numara büyük gelir.
Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.
İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse
⭕️ Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim... pic.twitter.com/3cRiOaiuAs
İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri
Sıfır Atık Uygulamaları
GES Projeleri
HES Projeleri
Tıbbi Atık Bertaraf Projesi
İklim Dostu Yeşil Binalar
Solar Kompost Tesisi
Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri
projelerimize hiç girmiyorum